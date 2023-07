Rissa fra ragazzini a Padova | 15enne accoltellato tre volte | è gravissimo

Gli episodi di violenzagruppi di ragazzi spesso minorenni sono ormai quasi all'ordine del giorno. Di recente il video di unatra due ragazzine a Cerignola ha avuto grande diffusione su ...Un adolescente è stato ricoverato in condizioni gravi dopo essere stato colpito con almeno tre coltellate nel corso di unatra giovanissimi a Monselice, in provincia di Padova . Lasarebbe scattata attorno alle 17.30, in centro. Le forze dell'ordine al momento non escludono nessun movente . Il ragazzo è stato trasportato in eliambulanza a Padova mentre i carabinieri sono ...A un certo punto sono pervenute sul 113 diverse telefonate per segnalare unain atto. Sul ...i coinvolti, il quale nel frattempo si era recato al pronto soccorso per farsi medicare. Una ...

Padova, la rissa fra ragazzi a Monselice finisce a coltellate: quindicenne portato in ospedale in gravi condizioni Corriere della Sera

Tre coltellate a un 15enne, ora ricoverato in gravi condizioni. È successo a Monselice, in provincia di Padova, dove un ragazzo è stato ferito con alcune coltellate nel corso di ...A Monselice (Padova) un ragazzo di 15 anni è stato ferito gravemente con alcune coltellate nel corso di una rissa con dei ragazzi, poco più di lui. Il giovane sarebbe stato raggiunto da almeno tre fen ...