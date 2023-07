(Di sabato 15 luglio 2023) Pubbliche amministrazioni sotto osservazione I 27 Paesi dell’Ue dovranno garantire, collettivamente, una riduzione del consumodi almeno l’11,7% entro il 2030 (rispetto alle proiezioni del 2020). Lo ha previsto martedì 12 luglio ileuropeo che ha approvato anche altre due direttive nell’ambito dellanell’ambito della normativa Fit for 55. In primo luogo a Strasburgo è stata revisionata la direttiva sull’efficienza energetica – adottata con 471 voti a favore, 147 contrari e 17 astensioni – che indica una riduzione del consumo di energia primaria e di energia finale. Per raggiungere l’obiettivo di ridurre il consumodi almeno l’11,7% entro il 2030, la normativa prevede l’1,5% diannuo medio. Nello specifico, fino al 2025 ...

Per Stefano D'Onghia sostenibilità, contrasto allo spreco alimentare,sono un imperativo categorico in linea con la cultura della sua terra che ha imparato a valorizzare ciò che ...... rispondente alle esigenze di abbattimento dei consumi e dell'inquinamento ambientale sonoro e di generazione d'onda, con un forte impatto positivo sul, sulla fruibilità e sul ...... giù il termostato della piscina di Buckingham Palace (per abbassare il consumo) Dopo l'... vuole residenze reali a emissioni zero prima del 2050 Una scelta al, che ben si addice ...

Risparmio energetico e mobilità sostenibile, ok del Parlamento Ue Adnkronos

Il Parlamento Ue ha adottato, in via definitiva, anche le nuove norme sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, con 514 voti favorevoli, 52 contrari e 74 astensioni, e sui combustibili ...Quali sono i costi in bolletta per l’uso di condizionatore e/o ventilatore L’analisi dei consumi e come risparmiare.