Riso al forno alla siciliana | il suo ripieno é filante e goloso

(Di sabato 15 luglio 2023) Ricorda gli arancini, ma non è fritto. È cremoso, avvolgente, invitante. Si presenta con una crosticina dorata irresistibile, nasconde un cuore, saporito: prosciutto e scamorza si fondono e creano un binomio che conquista al primo assaggio. Porterete in tavola un piatto che piacerà davvero a tutti in famiglia: unico nel gusto, ma completo di ogni proprietà nutritiva. Proteine, amidi, carboidrati, latticini e sali minerali: un concentrato di felicità per lo stomaco e per la gola. Perfetto per una cena con gli amici di sempre, li stupirete ancora una volta con le vostre doti culinarie e porterete in tavola una preparazione deliziosa. Semplicissimo da realizzare, ha una resa talmente gustosa che sembrerà uscito da una rosticceria, ma voi, trionfalmente, potrete dichiarare di essere le artefici di cotanta meraviglia. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si ...