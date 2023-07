Rinnovo Osimhen | trattativa avanzata | mossa pazzesca di De Laurentiis

(Di sabato 15 luglio 2023) Arrivano importanti novità circa il possibiledicon il Napoli, i tifosi iniziano già ad esultare: la proposta di De. Il Napoli è proiettato sulla nuova stagione, dove il compito della squadra ereditata da Rudi Garcia dovrà essere quello di difendere il titolo di Campioni d’Italia. Per farlo sarà necessario rinforzare la rosa azzurra, partendo dal blindare gli attuali punti di forza della squadra. Accordo vicino per, i dettagli del nuovo contratto con il Napoli Tra questi c’è senz’altro Victor, miglior attaccante e capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A con ben 26 reti messe a segno. Il centravanti nigeriano ha il contratto in scadenza nel 2025, ciò significa che nella prossima stagione il potere contrattuale del Napoli non sarebbe pieno. Dunque, per ...

... è UFFICIALE il suo approdo al Cagliari.16.55 - UFFICIALE ildi contratto di Cristiano ...essere vicino all'Aston Villa per un affare di circa 45 milioni.13.02 - Non solo Vlahovic enel ...Non è detto che si vada verso la cessione, la trattativa per ildi Mbappé esiste. Non darei nulla per scontato ". " Il valore diè in funzione delle offerte che arriveranno e delle ...Se ildi Mbappé non dovesse concretizzarsi (con il Real Madrid sempre sul pezzo), allora il ... Si parla di Kane e: sul primo, pare esserci la forte concorrenza del Bayern Monaco ; sul ...

A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così dei temi caldi di mercato di casa Napoli: “La priorità in casa Napoli è prendere il difensore che sostituirà Kim. Ci sono stati incontri per vari giocat ...Newcastle, arriva l'indiscrezione dall'Arabia: offerta monstre per Kvaratskhelia, quasi 100 milioni sul piatto per il gioiello del Napoli.