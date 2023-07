RInnovo contratto scuola | Naddeo Aran | ' abbiamo fatto un buon contratto Polemica della Uil? Leggo dalle agenzie'

Alle 10 è partito lo sciopero del personale di terra negli aeroporti , principalmente dei servizi di handling e check - in: i lavoratori sono impegnati nella vertenza per ildel...Dopo la chiusura degli accordi per ildelCollettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell'istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019 - 2021, il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha ...Dopo quasi tre giorni di trattative, è arrivata finalmente la firma suldel2019 - 21 da parte dell'Aran e dei sindacati. A commentare la firma il presidente dell'Aran Antonio Naddeo : 'Abbiamo finalmente firmato ildel comparto Istruzione ...

Firmato il contratto scuola: per gli insegnanti aumento medio di 124 euro Corriere della Sera

"In un contesto non facile, con diversi top club europei ancora senza sponsor siamo riusciti ad anticipare il rinnovo con Nike, che migliora sensibilmente i nostri ritorni economici, e a ...Pietro Iemmello, bomber del Catanzaro, ha commentato così il rinnovo del contratto con i calabresi: «Con la dirigenza abbiamo cominciato.