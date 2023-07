Resinovich | quelle tracce nel sangue | la pista dell’8-idrossi-chinolina

... archiviata come un suicidio, la vicenda di Liliana. Troppi elementi non tornano nella ...varie tracce di Dna trovate sul cordino utilizzato per chiudere i sacchi al collo di Liliana e...La famiglia di Liliananon accetta l'archiviazione , continuando a pensare che la ragazza non si sia affatto ... per ottenere finalmenterisposte che al momento sono ancora nell'ombra. ......del 14 dicembre 2021 Lilianamette in ordine casa, stende il bucato ed esce di buon'ora. La sua immagine viene registrata da diverse telecamere di sicurezza , in particolare da...

TRIESTE | RESINOVICH: ‘TELEFONO SPENTO E CONSUMI ANOMALI NEL LABORATORIO DI SEBASTIANO’ TELEQUATTRO

Tragedia a Voghera dove una donna di 45 anni ha strangolato il figlio di un anno. La donna, stando al racconto di suo padre che Fanpage.it ha incontrato davanti all'abitazione dove si è consumata la t ...Massimo Lugli e Antonio Del Greco hanno scritto un romanzo basato sul massacro del Circeo e il delitto di Ferrazzano: "I grandi casi di nera oggi sono quasi tutti femminicidi" ...