Regione Valeriani PD | “Disagi per migliaia di pendolari sulla linea FL3 Roma-Viterbo”

(Di sabato 15 luglio 2023) “Nuovi disserviziferroviaria FL3: nelle ultime settimane sono state registrate numerose corse cancellate e molti treni con forti ritardi, che stanno causando notevolidi”. È quanto dichiara in una nota Massimiliano, consigliere regionale del PD. “Una situazione di criticità aggravata anche dalle condizioni meteorologiche, con i passeggeri costretti a lunghe attese sotto il caldo estenuante di questi giorni. Presenterò un’interrogazione all’assessore regionale ai Trasporti per fare chiarezzaqualità del servizio ferroviario locale, anche alla luce del nuovo contratto con Trenitalia e degli investimenti previsti per il rinnovo e l’ampliamento del parco rotabile” ...