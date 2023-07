Reddito di cittadinanza | cosa cambia Ecco chi perde il sussidio da agosto 2023

Ildista per diventare un ricordo. Scadranno a luglio i 7 mesi di durata massima per continuare a ricevere il sussidio. Da agosto non sarà più erogato, o forse no. Sì perché non per ...L'Inps ha emanato una circolare con i dettagli. Chi percepisce ildicon la vecchia durata dei 18 mesi, potrà percepire al massimo sette mesi nel 2023La parte più comica della questione è stata sicuramente quella della Porsche Cayenne intestata a Maria Horvat, 76 anni, senza patente e condi. Per il resto la questione del finto autosalone di Sorisole, con truffe, sparatorie, speronamenti, liti e il coinvolgimenti di un cognome noto (gli Horvat) non fa troppo ...

L'Inps ha emanato una circolare con i dettagli. Chi percepisce il reddito di cittadinanza con la vecchia durata dei 18 mesi, potrà percepire al massimo sette mesi nel 2023 ...A luglio termina la possibilità di ricevere il reddito di cittadinanza ma non per tutti. Ecco chi continuerà a percepirlo ancora.