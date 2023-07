Reddito di cittadinanza | come cambia |  da settembre 350 euro a chi può lavorare

(Di sabato 15 luglio 2023) Micaela Gelera, commissaria straordinaria dell’Inps: da«molte famiglie potranno accedere alla nuova misura “Supporto per la formazione e il lavoro” (350al mese, massimo per 12 mesi) per favorire la rioccupazione»

Ovvero Prima smantellano ildiperch dicono che la povertà si sconfigge con il lavoro, poi consentono il dramma di tantissime persone che restano povere pur lavorando. Non hanno ...Sulle ludopatie per fortuna non abbiamo registrato una particolare criticità, abbiamo percettori didiper i quali sono stati attivati i percorsi di lavoro. L'incremento di ......a pensare al taglio del numero dei parlamentari senza nessuna differenziazione tra il ruolo della Camera e quello del Senato o all'introduzione in chiave assistenziale deldiche ...

Micaela Gelera, commissaria straordinaria dell’Inps: da settembre «molte famiglie potranno accedere alla nuova misura “Supporto per la formazione e il lavoro” (350 euro al mese, massimo per 12 mesi) p ...Già nelle prossime settimane alcuni cittadini italiani potrebbero già dover dire addio al loro reddito di cittadinanza. La misura infatti al prossimo anno sarà sostituita dall’assegno di inclusione.