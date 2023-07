Reddito di Cittadinanza | chi lo perderà ad agosto? I chiarimenti dell’INPS

ROMA - 'Non ci si può credere: dopo aver cancellato ildi, ora la destra vuole fare piazza pulita anche della legge sul salario minimo. In un paese in cui l'inflazione sta drasticamente riducendo il potere d'acquisto delle famiglie, ...Il dietrofront del Governo sui redditi diagli stranieri. La giravolta di Salvini e Meloni suldiai non italiani. Il WEB e parte della stampa stanno criticando il fatto che durante la campagna elettorale delle ultime politiche l'attuale Governo aveva promesso di eliminare ...Ma Schlein non perde occasione per insistere sulla proposta di salario minimo, che la maggioranza vuole affossare, e suldicancellato: "Loro i poveri li nascondono, non li ...

Proseguono le verifiche dei Carabinieri sui soggetti beneficiari della percezione del reddito di cittadinanza. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo e del Nucleo Ispettorato del ...Le sagre estive, eventi molto popolari in diverse località, sono oggetto di preoccupazione per l’assenza di controlli sul personale impiegato, che solleva interrogativi sulla regolarità dei lavoratori ...