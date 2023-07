Reazione a Catena 14 luglio 2023 | le Tre e Lode

(Di sabato 15 luglio 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 14. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campionesse le Tre e, tre professoresse universitarie che lavorano a Ferrara. Le Tre e– Chiara, Lauretta e Marianna, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riuscite a indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 512 euro. Peccato, riproveranno domani! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntataa ...

Si chiamano Chiara, Lauretta e Marianna le nuove campionesse di, che nella puntata andata in onda oggi, venerdì 14 luglio 2023, sono riuscite nell'ardua impresa di scippare il titolo ai Festaioli, campioni in carica per diverse delle puntate ...... con una serie di altri effetti a. Kiev può comunque ritenersi soddisfatta, dal momento che ... Di certo avremmo preferito non dover testare ladell'alleanza dinanzi all'invasione russa ......è scandita da una serie di annunci che preparano allimminente battaglia..3 - 2 - 1 inizia lo spettacolo! Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena e in una...

Reazione a Catena i Festaioli chi sono e cos'hanno vinto Tag24

Esordio sfortunato per le nuove campionesse del gioco che rinfresca la mente di Rai1 Si chiamano Chiara, Lauretta e Marianna le nuove campionesse di ...Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena Torna anche oggi, venerdì 14 luglio 2023, il gioco più frizzante dell’estate. Il quiz che tiene gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ora di cena anche ...