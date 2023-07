Real Madrid | ufficiale il nuovo prestito di Vallejo al Granada

All'estero piace a Borussia Dortmund e Atletico. DOPO LOZANO - Il futuro di Lozano è un ... Al posto del Chucky si guarda in Spagna, precisamente allaSociedad dove gioca il 'Messi del ...Commenta per primo Il Fenerbahce lavora per sostituire Arda Guler , partito in direzione. Secondo i media turchi, il club di Istanbul ha messo gli occhi su Dennis Man del Parma . Potrebbe essere reinvestito su di lui il tesoretto incassato per Guler.Taty Castellanos, chi è il nuovo centravanti: dai sorsi di mate al poker segnato alL'attaccante, che firmerà un contratto fino al 2028, arriva dal New York City, dove lo aveva voluto ...

Mbappé, il Real Madrid prepara un contratto da 840 milioni - ilNapolista IlNapolista

Si è fatto attendere, ma il primo acquisto della Lazio è cosa fatta. Lotito nella tarda serata di ieri ha chiuso per Valentín Mariano José Castellanos ...David Alaba potrebbe lasciare il Real Madrid dopo una stagione deludente: il Manchester United ci prova, anche la Juventus ci pensa ...