Rassegna stampa 15 luglio 2023 | sequestrato il cellulare al figlio di La Russa

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue lo scontro tra ministero e magistrati sulla riforma della Giustizia, in particolare sul concorso esterno alla mafia e la separazione delle carriere, sulle quali la maggioranza appare divisa. Se ne parlerà al prossimo vertice. Il Pd, a Napoli per una iniziativa contro l’autonomia differenziata, insiste sul salario minimo. Prosegue intanto l’inchiesta su Leonardo Apache La, indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia di una sua ex compagna di liceo. La procura di Milano ha disposto il sequestro del telefono ma non della sim, in quanto intestata ad una società che fa capo allo studio legale del presidente del Senato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.