Rapina l’Autogrill di Teano Ovest | arrestato ventenne romano

(Di sabato 15 luglio 2023). Nella mattinata di ieri la Polizia Stradale, ha tratto in arresto un, resosi responsabile del reato die resistenza a pubblico ufficiale. Gli operatori della Polizia Stradale di Caserta Nord intervenivano presso il bar Autogrill dell’area di servizio didell’autostrada A/1, ove era stata segnalata la presenza di un malvivente che, a volto scoperto, minacciava i presenti con un’arma da taglio in evidente stato di agitazione. Nella circostanza il soggetto brandendo un’affilata rotella utilizzata per tagliare la pizza, nei pressi della cassa del predetto esercizio commerciale, sottraeva il cellulare di uno dei dipendenti del bar, che aveva tentato di chiedere l’intervento della polizia. All’arrivo degli agenti, iltore opponeva una resistenza al ...

...in arresto un ventenne resosi responsabile del reato die ...Polizia Stradale di Caserta Nord intervenivano nel bar... che aveva tentato di chiedere'intervento della polizia. All'...... resosi responsabile del reato die resistenza a pubblico ...Stradale di Caserta Nord intervenivano presso il bar... che aveva tentato di chiedere'intervento della polizia. All'arrivo ...... arrestati alla fine del 2022 perimpropria e furto in ... a bordo della sua auto, si fermò in unsulla Sa - Av, '... La condanna'uomo, mentre usciva dal bar, notò due individui che, ...