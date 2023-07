Ranking Series di Lotta Olimpica | Dalma Caneva è argento nei 72 kg

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 15 luglio 2023) Dopo l'oro ottenuto ad Alessandria d'Egitto lo scorso mese di febbraio,sale ancora sul podio nella competizione della, che accumula punti olimpici per Parigi 2024. La stella dellatricolore si prende l'nella categoria dei 72 kg, sconfitta per 7-3 dalla kazaka Zhamila Bakbergenova nel primo match del round robin. E' un altro ottimo risultato, che si aggiunge alla medaglia di bronzo degli Europei di Zagabria. (foto@Fijlkam)