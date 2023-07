Rampage 14 07 2023 Tra tornei e sfide titolate a sorpresa

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 15 luglio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo in quel di Saskatoon, Canada, e nel main event della serata assisteremo alla semifinale dell’Owen Hart Foundation Tournament femminile tra Willow Nightingale ed Athena. Da segnalare anche il ritorno in un ring della AEW per Lance Archer, il Murderhawk Monster affronterà Trent Beretta. Naturally Limitless vs. Angelo Parker & Matt Menard (2,5 / 5) Si tratta di un opener senza infamia e senza lode, i Naturally Limitless hanno ottenuto la vittoria con poche difficoltà grazie alla Supernova di Keith Lee. Vincitori: Naturally Limitless La regia ci mostra il nuovo episodio della QTV: QT Marshall promette che sistemerà le cose con Powerhouse Hobbs nel prossimo episodio di Collision; Johnny TV lancia la sfida per un Trios Match ...