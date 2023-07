(Di sabato 15 luglio 2023) (Adnkronos) – Unaè stataper l'omicidio del 18enne Thabet Mohamed Alì, avvenuto la notte del 31 maggio nellastorica di piazzale Marconi a. Gli investigatori e il pubblico ministero hanno rintracciato l'omicida che – come ricostruito nelle indagini – dopo aver consumato l’omicidio si era disfatto degli indumenti intrisi di sangue e aveva preso un treno in direzione Marsiglia. Gli inquirenti hanno immediatamente avviato, tramite l'unità Fast (Fugitive Active Search Team) del Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia del ministero dell’Interno, la collaborazione con la Surete Departementale della Polizia nazionale francese di Marsiglia. Gli investigatori italiani e francesi da giorni stavano stringendo il cerchio sul ricercato e il giovane tunisino, ...

Una persona è stata arrestata per l'omicidio del 18enne Thabet Mohamed Alì, avvenuto la notte del 31 maggio nella Stazione storica di piazzale Marconi a Reggio Emilia. Gli investigatori e il pubblico ...... turista 21enne in bici travolto e. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/... numeri importanti questi che hanno acceso fari attenzione sulche a soli 18 anni ha grandi ...... turista 21enne in bici travolto e. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/... numeri importanti questi che hanno acceso fari attenzione sulche a soli 18 anni ha grandi ...

Ragazzo ucciso in stazione Reggio Emilia, arrestata una persona Adnkronos

(Adnkronos) – Una persona è stata arrestata per l’omicidio del 18enne Thabet Mohamed Alì, avvenuto la notte del 31 maggio nella Stazione storica di piazzale Marconi a Reggio Emilia. Gli investigatori ...Perché Elisa Roveda ha ucciso il figlio Cosa l'ha spinta a questo gesto estremo Quando sono arrivati in via Mezzana, alla periferia di Voghera, in provincia di Pavia, i ...