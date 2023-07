Ragazzino folgorato da cavi elettrici sui binari della ferrovia | è grave

(Di sabato 15 luglio 2023) su Tg. La7.it - Era in bicicletta con un gruppo di amici, tutti adolescenti, in giro vicino alla stazioneria di Villa Opicina, Trieste. Era buio, erano le tre di notte. ...

Era in bicicletta con un gruppo di amici, tutti adolescenti, in giro vicino alla stazione ferroviaria di Villa Opicina, Trieste. Era buio, erano le tre di notte. Lui, classe 2008, ha toccato alcuni ...Un gravissimo incidente è accaduto questa notte presso la stazione di Villa Opicina, a Trieste. Erano le 3 quando undi 15 anni, in compagnia di alcuni suoi amici, è statodai cavi presenti sui binari dopo essere salito su un vagone cisterna. Al momento del contatto con i cavi, ilè ......mentre era con i suoi amici sui binari del treno ed è rimasto. Il fatto è accaduto attorno alle tre della notte scorsa a Opicina, sul Carso triestino: il protagonista è undi 14 ...

Trieste, un ragazzino folgorato dai cavi elettrici in ferrovia: è grave TGCOM

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Un ragazzo di soli 14 anni è rimasto folgorato dopo aver toccato dei cavi elettrici mentre giocava con gli amici in stazione a Trieste ...