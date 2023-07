Quanto conta il Papa tra i sedicenti cattolici Pd? Pace e diritti | nessuna sua riflessione li stimola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023)pesa il magistero di Francesco e la dottrina sociale della Chiesa tra i dirigentie postdemocristiani del Pd? In altre parole, lasciando da parte l’aspetto strettamente personale della fede, la domanda riguarda che cosa qualifichi dal punto di vista culturale e politico quei quadri piddini che i media generalmente definiscono “”. E’ una domanda che acquista rilievo in vista dell’imminente assemblea convocata per la settimana prossima da Stefano Bonaccini per riunire la cosiddetta area riformista, in cui milita un gran numero di esponenti etichettati come. Vi parlerà anche Romano Prodi. “Europa, radici e identità” è il titolo di una interessante conferenza che mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero vaticano per l’Evangelizzazione, ha tenuto recentemente nella sede ...