Quanti soldi guadagna l’Inter vendendo Onana? Chi sostituisce il portiere | stipendio e ingaggio

(Di sabato 15 luglio 2023) È tutto fatto per il passaggio di Andréal Manchester United. Tra gli inglesi eè stato raggiunto un accordo di massima, che ora andrà perfezionato limando gli ultimi dettagli. Il club nerazzurro dovrebbe incassare circa 50 milioni di euro, con la chiusura che dovrebbe essere fissata a 52. Il, dal canto proprio, oltre a riabbracciare il suo vecchio allenatore ai tempi dell’Ajax Erik Ten Hag, vedrà anche il proprio, che si attesta attualmente sui 3 milioni di euro, almeno raddoppiarsi. La partenza dicomporterà per i nerazzurri la rivoluzione totale del pacchetto portieri. Hanno lasciato Milano, infatti, anche Samir Handanovic e Alex Cordaz. Se per il ruolo di terzo è stato riportato ad Appiano Gentile Raffaele Di Gennaro (anche in ottica lista Champions League), ...