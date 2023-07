(Di sabato 15 luglio 2023) Nella giornata di domani verrà archiviato il torneo die da lunedì 17 si tornerà a giocare sul circuito ATP: negli Stati Uniti si va a Newport, per l’ultimo torneo stagionale su erba, mentre in Europa si tornerà a giocare sulla terra a Gstaad (Svizzera) e Bastad (Svezia). Si tratta di tredi categoria ATP 250, con tabelloni di singolare a 28 e di doppio a 16: non ci sarà nessun azzurro in gara a Newport, negli Stati Uniti, mentre Lorenzotornerà in campo a Gstaad (Svizzera), dove nelleficazioni sono impegnati Raul Brancaccio, Federico Gaio ed Alexander Weis. A Bastad (Svezia), invece, sono già nel tabellone principale ben tre azzurri, ovvero Lorenzo, Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato, con Andrea Vavassori, Francesco Maestrelli e Luca Nardi che invece dovranno ...

Non chiare invece le date per coloro che neimesi faranno richiesta per la prima volta ... Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Assegno unico luglio 2023,arriva Ecco la data ...Sinner è numero 8 della classifica, il greco numero 4 e però - al netto di disastri nei...si è trovato nel secondo gioco del terzo set con due pesantissime palle break a favore, Sinner ...La prima consiste nel rilevare un calo nella luminosità di una stellaun pianeta ci passa ... Durante idue anni, il modello di volo di PLATO , che rappresenta a tutti gli effetti il ...

Quando i prossimi tornei di tennis dopo Wimbledon e quali italiani ci saranno. Tornano Musetti e Sonego OA Sport

Una (potenziale) eccezionale ondata di caldo record è prevista affermarsi sul Mediterraneo nel corso della prossima settimana. Come riporta 3B Meteo la massa d'aria nord africana, ...La copia del telefono sequestrato a Leonardo Apache La Russa sarà pronta nei prossimi giorni "Un accertamento irripetibile con le massime garanzie previste per la difesa": così viene definito in ...