Qualificazioni Wta Palermo 2023 | Buyukakcay-Ristic “da record” | durata ben 4 ore e 13 minuti

Leggi su sportface

(Di sabato 15 luglio 2023) Inizia in modo incredibile il torneo Wta di. Sul centrale erano in programma oggi i primi match di qualificazione, ben quattro sul campo principale con il via alle ore 16, ma i tempi si andranno di sicuro a dilatare, visto che Caglae Miahanno dato vita a una partita “da”. Siamo solo alle, ma si è visto qualcosa che fin qui nei tabelloni principali di tutti i tornei dell’anno in campo femminile non era mai accaduto, ovvero una partita che durasse così tanto. Per la precisione, ben 4 ore e 13per decretare la vincitrice,alla fine, nonché giocatrice promossa al turno decisivo per approdare al main draw. E di certo, domani l’ucraina sarà stanchissima dopo questa maratona contro la ...