“Quadro sconfortante | bimbe come oggetti” La ricostruzione agghiacciante sulle violenze

Leggi su iltempo

(Di sabato 15 luglio 2023) Svilente,e degradante. Tre aggettivi di grande impatto, in grado di identificare, con assoluta precisione, il prospetto generale nel quale è maturata una delle più torbide storie di questa infuocata estate. Sono queste le parole usate dalla questura fiorentina per descrivere il contesto della presunta violenza sessuale ai danni di duedi appena dodici anni. Di quel 31 dicembre 2021, che si trasformò in Mugello, importante valle a pochi chilometri dal capoluogo toscano, in una notte da incubo. "È emerso un, in cui accanto all'assoluto svilimento delle persone offese, degradate e considerate al pari dicon cui soddisfare un mero bisogno fisico, si collocano la superficialità e l'indifferenza di chi assiste divertendosi, di chi riprende con soddisfazione e ...