Putin e Prigozhin | da alleati a ostaggio l' uno dell' altro

(Di sabato 15 luglio 2023) Secondo il Pentagono i mercenari del gruppo paramilitare Wagner Group «non partecipano più in modo significativo alle operazioni di guerra in Ucraina anche se la maggior parte dei combattenti Wagner si trova ancora nelle aree'Ucraina occupata dai russi». Secondo gli analisti del Dipartimentoa difesa degli Stati Uniti «in questa fase, non vediamo le forze Wagner partecipare in modo significativo a sostegnoe operazioni di combattimento in Ucraina». A più di due settimane dalla rivolta armata guidata da Yevgenyfermatasi ad un centinaio di chilometri da Mosca, sono ancora molti i misteri che circondano il futuro del Wagner Group e quello del suo fondatore e proprietario. Innanzitutto, dove si trova Yevgeny? Da nessuna parte o meglio; Nessuno lo sa con certezza. Fino al ...

ha incontratoal Cremlino Attraversare il fiume per creare un varco Secondo l'Ansa il colonnello Mykola Urshalovych della Direzione della Guardia nazionale ucraina, ha affermato che "...Colonnello in carriera senza grandi pretese e con un'importante esperienza militare alle spalle: ecco l'identikit di Sedoy The post La Wagner dopo: chi è Sedoy, il successore scelto daappeared first on ...... il futuro del famigerato gruppo di mercenari resta incerto, e con esso quello del suo capo, Yevgeny. Vladimirsostiene di aver incontrato ben 35 comandanti della compagnia lo scorso ...

Il ministero della Difesa danese ha fornito all'Ucraina sei droni attrezzati per il rilevamento delle mine, annuncia su Twitter il ministro della Difesa ucraino, video a corredo.La compagnia militare privata Wagner continua a far parlare di sé. «Il gruppo legalmente non esiste», dice il presidente russo Putin, che racconta l'incontro al ...