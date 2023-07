Pupo e l’elogio al festival in Bielorussia | «Non ho confini | sono un artista libero Di musica e di pace»

Leggi su open.online

(Di sabato 15 luglio 2023) «Un trionfo mio e dellaitaliana». Cosi il cantante, Enzo Ghinazzi, in arte, definisce in una dichiarazione la sua partecipazione al “Slavianskij Bazar” di Vitebsk inparagonabile a quello di Sanremo, dove laleggera la fa da padrona. Il cantante lo afferma replicando alle polemiche che sialzate sull’opportunità della partecipazione alla manifestazione bielorussa, nel paese del dittatore Aleksandr Lukashenko, da sempre vicino alla Russia, che l’ammette di non conoscere e di non aver mai incontrato. Fra una settimana, sottolinea il cantante, sarà a Valona, in Albania, dove condurrà uno spettacolo sul lungomare intitolato “La notte italiana a Valona”, evento patrocinato dal consolato italiano. «Insieme a me – ...