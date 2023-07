Può raggiungere Insigne in America | sirene dalla MLS per l’azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 luglio 2023) Uno dei giocatori azzurri potrebbe lasciare Napoli:dall’per lui, potrebbel’ex compagno Lorenzoin MLS. Il Napoli continua il suo mercato in uscita, con diversi giocatori presenti nella lista dei partenti. Nelle prossime giornate il Napoli delineerà il futuro di alcuni giocatori che al momento sono in bilico. La dirigenza partenopea dovrà decidere cosa fare con alcuni azzurri che hanno il futuro ancora incerto. Nel ritiro di Dimaro, in Trentino-Alto Adige, il tecnico francese Rudi Garcia valuterà cosa fare con questi giocatori non certi della loro permanenza. Lozano verso l’MLS: piace ai Los Angeles FC Nella giornata odierna ha preso ufficialmente il via il ritiro del Napoli in quel di Dimaro-Folgarida. Nella prima sessione d’allenamento diretta da Rudi Garcia, Hirving Lozano ha ...