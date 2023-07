Pubblico numeroso ma raccolto | acustica perfetta | nomi di artisti importanti L' estate romana della Cavea

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 luglio 2023) E dire che è nata in corso d’opera. Nel progetto iniziale non era prevista. Parliamo, l’anfiteatro all’aperto dedicato a “Luciano Berio” all’interno dell’Auditorium di Renzo Piano, luogo diventato centromusica in città, amatissimo dai romani, con il suo Roma Summer Fest. “Glivogliono suonare qui perché il rapporto colè unico, sentono le persone vicine. È uno spazio all’aperto, ma al contempo intimo, non dispersivo, con un’atmosfera particolare. Chiunque suoni qui se ne innamora. E vuole tornare”, racconta Daniele Pitteri, amministratore delegato di Auditorium ParcoMusica. In questi giorni in cui la città è di nuovo sommersa dai rifiuti, vogliamo invece parlare di un’eccellenza, laappunto, luogo ...