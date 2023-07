Prurito correlato a insufficienza renale cronica | una condizione silenziosa e sottovalutata

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 15 luglio 2023) Oltre la metà dei pazienti in dialisi manifesta un tipo di prurito differente da quello cutaneo “comune”: è il prurito, un prurito sistemico, grave, continuo, che impatta pesantemente sulla qualità di vita delle persone che ne sono affette. Le zone del corpo maggiormente colpite sono la schiena e le gambe, creando uno stato di sofferenzacon gravi ricadute anche a livello di stress e di disagio psicologico. Su questo tema, poco conosciuto e poco considerato, si sono confrontati oggi clinici, associazioni di pazienti, infermieri e farmaco economisti nel corso di un evento divulgativo che si è tenuto a Roma grazie al contributo non condizionante di CSL Vifor, azienda impegnata nella ricerca di soluzioni terapeutiche per la cura di patologie nefrologiche e ...