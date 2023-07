Proseguono le iniziative ludico-ricreative per bambini a Cerreto e Sant’Agata

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMentre aSannita, presso lo spazio rigenerato e condiviso di Casa Santa Rita, mancano due martedì alla conclusione dei Summer Labs educativi-ricreativi, ade’ Goti è ripartito il Kids Lab Summer Camp di Villa Fiorita pere ragazzi dai 5 ai 13 anni.e ragazzi hanno partecipato con entusiasmo al primo ciclo, imparando nozioni nuove attraverso il gioco, agli orti sociali, alle attività sportive, ai percorsi sensoriali motori e ai laboratori teatrali, creativi e musicali, accompagnati in questo dalla premura e delicatezza dei loro educatori. Aria di natura e di campagna, invece, ai Summer Labs nelle ultime settimane. Dapprima la Coldiretti di Benevento, che ha fatto visita alla cucina della pasticceria sociale DolceMente, regalando ai ...

Al centro delledel fine settimana la festa patronale di Santo Stefano " Tutte le ...raccolta fondi per la comunità nigeriana " Tutte le informazioni STORIE E SPETTACOLI VARESE -...Tra leche vanno ad arricchire il programma dell'AI Summer School anche l'imperdibile concerto di Roy Paci , per un momento interamente dedicato a musica e divertimento. AI Festival, 5 - 6 ...... organizzata dal locale comitato di gemellaggio attraversoad hoc, anche presso le ... Le raccolte di fondi da parte di Neresheimtuttora: per il 22 luglio nella città tedesca è ...

Trentino-Germania proseguono le iniziative in favore degli scambi ... Ufficio Stampa

Oggi e domani, in piazzale Fellini, prosegue l’appuntamento con la mostra-mercato di fumetti Riminicomix (che anticipa l’apertura alle 16 e amplia i suoi spazi espositivi) e la Cosplay Convention, il ...Prosegue fino a domenica 23 alla Gulfa la Festa della Rinascita, kermesse di respiro provinciale del Pci che da molti anni si inserisce nel quadro delle iniziative estive della Versilia. Tutte le sere ...