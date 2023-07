Pronto | parla La Russa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 15 luglio 2023) La magistratura non può sequestrare il telefono del figlio di La, Leonardo Apache, indagato per stupro, perché la sim è intestata al padre senatore. È l’arroganza del potere: a noi i sacrifici, a loro i benefici.Emma Taurinivia email Gentile lettrice, se si fosse trattato di mio figlio o suo figlio, il telefono lo avrebbero sequestrato in un minuto, ci può giurare. Ma guarda caso la sim del ragazzo è intestata al padre che è, per legge, intoccabile. Non è chiaro se il divieto di sequestro riguardi solo la sim o anche l’apparecchio telefonico in sé, che potrebbe contenere dati utili alle indagini. Ma scommetterei che, all’occorrenza, il Presidente del Senato potrebbe affermare che anche l’apparecchio è suo e quindi insequestrabile. L’episodio farà scuola: d’ora in poi tutti i deputati e senatori intesteranno a sé stessi le sim dei figli, a scanso di guai per la ...