Programmi TV di stasera | sabato 15 luglio 2023 Rai 2 è ‘nel segno del giallo’ con il film ‘Cure Pericolose’

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 15 luglio 2023) Cure Pericolose Rai1, ore 21.25: 20 anni che siamo italiani Varietà. Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e i loro grandi ospiti in un emozionante racconto dei loro primi 20 anni da italiani e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Uno show unico e originale tra momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un’atmosfera leggera e spassosa. Rai2, ore 21.20: Cure Pericolosedel 2021 di Jeff Hare, con Leann Van Mol, Chris Cimperman, Meredith Thomas. Prodotto in USA. Trama: Dopo aver perso l’uso delle gambe in un incidente, Tony viene aiutato a camminare di nuovo da Daphne, la sua fisioterapista, ma le sue cure si trasformano presto in un tentativo di possedere Tony per sempre. Rai3, ore 21.30: L’Amica Geniale Fiction. 2×03 – Scancellare: Il pannello con la foto di Lila viene messo in mostra nella vetrina ...