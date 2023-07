Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Lukaku che pasticcio”

...come va a finire e quindi si resta attaccati al libro finché non si è arrivati all'ultima. ... Non avevamo letto nulla di leidi scrivere questo nostro testo, dopo sì. Essere paragonati a ...Nel riferire degli avvenimenti del giornocompie anche un'involontaria gaffe, infatti l'occhiello discrive "Nella gloria di Trieste fedelissima", senza rendersi conto che "...... lo poteva dire. È un problema che va risolto però adesso probabilmente devono giustificare ...contratti li facciamo insieme alle organizzazioni sindacali - conclude Naddeo - firmiamo ogni...

Prima pagina Tuttosport: “Lukaku brivido Juve” Pianeta Milan

"Sei nuovi Capricci e un saluto" di Salvatore Sciarrino in prima mondiale alla Chigiana per il violino di Ilya ...Le ignobili norme discriminatorie vennero annunciate da Mussolini a Trieste, due mesi prima della loro entrata in vigore, durante le celebrazioni della vittoria nella Prima GM.