Il libro scivolafacilmente, grazie a una scrittura azzeccatissima ed è perfetto per le calde ... Il romanzo verrà pubblicato in Spagna eanche in Italia'."Nell'ambito del piano annuale di cooperazione tra le forze armate di Russia e Cina, le forze armate russe invierannola loro Marina e la loro Aeronautica per partecipare all''Interazione/Nord ...Ben parlaskype con i nipoti Mara e Nange e con il figlio Sigma, volontari di belle Ong in tre varie lontane parti del mondo. Agogna solo di poterliriabbracciare, alla rentrée . Fatto ...

Presto al via esercitazioni navali Russia-Cina La Prealpina

Russia e Cina terranno presto esercitazioni navali congiunte nel Mar del Giappone: lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass, che cita il ministero della Difesa cinese. (ANSA) ...Ieri mattina un guasto alla condotta idrica di Hera ha costretto alla chiusura di via Marconi. Nessuna famiglia è rimasta senza acqua. Il traffico è stato deviato, la polizia locale invita a prestare ...