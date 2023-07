(Di sabato 15 luglio 2023) Attesa per ladi Lionelcome nuovo giocatore dell’Inter Miami: Davidha contattato tre supermondiale. Lionelè pronto a iniziare la sua avventura come nuovo giocatore dell’Inter Miami. L’asso argentino hadi sbarcare in MLS dopo la lunga parentesi nel Vecchio Continente, che lo ha visto protagonista con le maglie di Barcellona e Paris Saint-Germain. La stagione appena conclusa gli ha regalato il titolo di Campione del mondo con la magliasua Argentina e a questo punto ha deciso di avvicinarsi il più possibile al suo Paese dopo tanti anni di calcio europeo. Intanto, a Miami è attesa per la sua: si preannuncia un evento in grande stile per un ...

... ciclo "Autori in Fabbrica": martedì 18 luglio 2023, alle ore 21.15,del libro 'Non ... Lo stesso signore ha fatto per una vita i- up, creando libri a tre dimensioni per i lettori di ...Alle 19.30 ai Giardini delle Due Torri ci sarà la/concerto di ' Shahida - Tracce di ... Sabato 22 sarà la volta di un altro progetto collettivo, quello degli studenti del dipartimento......come Guardiani della Galassia e The Suicide Squad e ragionando con intelligenza sulla figuradi ... Falchi e Lanterne Oltre all'eventualedei Terrifics, comunque, ci sono altri due ...

Presentazione pop per Messi: Beckham ha scelto tre star della musica Rompipallone

Sabato 15 luglio, alle ore 19:00 locali, in un Estadio Monumental esaurito in ogni ordine di posti il River Plate riceverà la visita dell’Estudiantes de La P ...I tifosi non stanno più nella pelle, questa sera nella splendida cornice di piazza Sant'Oronzo ci sarà una inedita presentazione ...