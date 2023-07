Preghiera del mattino del 15 Luglio 2023 | “Stai vicino me”

(Di sabato 15 luglio 2023) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Dallanell'Orto degli Ulivi alla Crocifissione. (SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302) ...303) Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo Grande successo per il quinto capitolofranchise ...E un pensiero arriva pure dall'ex sindaco Leoluca Orlando: 'Con la scomparsaprofessore Mario ... di grande dolore e di'. ...Con le sei giornate top - secret fra gioco,, confronto. Lontano dalle ossessioni che l'... Ce lo ha confermato anche una mammavillaggio di Chumaki, nella regione di Dniprope - trovsk, a ...

Preghiera del Mattino MERCOLEDI 12 LUGLIO 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

I figli ed i parenti tutti lo ricordano uniti in preghiera nella Santa Messa in memoria oggi Sabato alle 18,30 nella Chiesa parrocchiale di San Vito.Erdogan intanto annuncia che il presidente russo è d'accordo sulla proroga del patto sul grano, ma il Cremlino si affretta a smentire. Wagner: “Prigozhin si trova nel nostro campo in Bielorussia”. E ...