Pomigliano D’Arco | bimbo gravissimo dopo un colpo partito dalla pistola del nonno

(Di sabato 15 luglio 2023) Un bambino di un anno e mezzo si trova ricoverato nel pronto soccorso dell'ospedale Santobono a Napoli Napoletano. Secondo una prima ricostruzione sarebbe ferito a causa di undidall'arma del. L'arma è una Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta. Il tutto si è svolto nell'abitazione di famiglia. Sui fatti indaga la polizia. Il bambino è ricoverato in terapia intensiva.