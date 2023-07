Pomigliano | bimbo ferito da un colpo della pistola del nonno | l’uomo è indagato per lesioni colpose aggravate | «Stavo pulendo l’arma»

Leggi su open.online

(Di sabato 15 luglio 2023) Un bambino di un anno e mezzo si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santobono di Napoli, dopo essere statoda undipartito daldel, aD’Arco. Il tragico fatto sarebbe avvenuto ieri nell’abitazione di famiglia. Ildel bambino è un istruttore di tiro e, secondo quanto ha appreso l’agenzia di stampa Ansa, deteneva altre armi, sei fucili e nove pistole utilizzate per la sua attività. Secondo il racconto del, il bambino sarebbe entrato in camera da letto dove ilstava, una Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta, che sarebbe caduta esplodendo ile ferendo all’addome il piccolo. Il bambino è ...