(Di sabato 15 luglio 2023) Se la scrittura può essere definita una misurata sintesi tra musica, immagine e memoria, Caleb Azumah Nelson,il folgorantecon(Atlantide, 2021), si conferma ora con ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

ABF Art, Music & Digital Lab: attraverso i due, analogico e digitale, sarà data vita a ... E e Custodia di Terrasanta con al centro il tema della città e di come i piùpossano essere ...ABF Art, Music & Digital Lab: attraverso i due, analogico e digitale, sarà data vita a ... E e Custodia di Terrasanta con al centro il tema della città e di come i piùpossano essere ...I laboratori di musica e arte ABF Art, Music & Digital Lab: attraverso i due, analogico e ... E e Custodia di Terrasanta con al centro il tema della città e di come i piùpossano essere ...

Piccoli Mondi. L’equilibrio del nostro tempo, dopo l'esordio di “Mare aperto” Il Foglio

Greccio, 1.500 abitanti circa in provincia di Rieti ma ad un filo di terra da Assisi. Il piccolo comune guidato dal sindaco Emiliano Fabi è nella piccola valle reatina che custodisce il primo presepe ...Il mercato è spaccato fra una grande trama orizzontale e il mondo che racconta attraverso le meccaniche. Quale sarà il futuro di storia e narrazione nei videogiochi