Perugia Ordinanza per il risparmio e l’uso razionale dell’acqua | in vigore fino al 30 settembre

(Di sabato 15 luglio 2023) E’ stata emessa ieri, 14 luglio, l’contingibile ed urgente concernente ildella risorsa idrica a. Il provvedimento, inal 30, prevede: -il divieto di prelievo di acqua dalla rete idrica per scopi diversi da quelli domestico-sanitari, come ad esempio l’irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di veicoli, cortili e strade private, il riempimento di piscine, fontane ornamentali, ecc.; -i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per gli usi idropotabile, sanitario, zootecnico e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessiti l’acqua potabile; -é consentito il riempimento di piscine oggetto di attività commerciale o associativa, nonché ...

...fino al 30 settembre limiti all'uso dell'acqua potabile Saranno altri tre giorni roventi a, ... Intanto il Comune ha emesso l'contingibile ed urgente per il risparmio e l'uso razionale ...La fattispecie venne di fatto "inventata" con l'- sentenza del primo Maxi - processo ...sono "fondamentali" e per questo irrinunciabili - aveva rilanciato il procuratore diRaffaele ...Temperature alle stelle e rischio incendi. Il sindaco di Marsciano ha firmato l'per ridurre il rischio di roghi. Ecco le regole. L'dispone 'il divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, nonché lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti sul territorio comunale, di: accendere fuochi ...

Perugia, ordinanza del sindaco per evitare gli sprechi d'acqua: le regole, multe fino a 500 euro PerugiaToday

La fiction "Don Matteo" sposta il suo set sulla piana di Castelluccio per registrare le nuove puntate che andranno in onda nei prossimi mesi su RaiUno. Per questo oggi non sarà possibile ammirare la t ...La decisione del Tribunale civile di Perugia. La donna, 48 anni, combatte contro la sclerosi multipla. L’avvocato: "Accertato il diritto a ottenere il completamento delle verifiche" .