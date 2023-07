Pereyra | il Besiktas fa sul serio | il messaggio a Inter e Milan

La Turchia può essere la destinazione anche del centrocampista argentino Roberto, che si è svincolato a parametro zero dall'Udinese ed è stato accostato pure all'Inter: ilgli ha ...al: manca solo l'annuncio. Fantacalcio.it per AdnkronosPresente! Risponde così, ma non all'Inter e non in Italia,: ha scelto il, manca solo l'annuncio. Al calcio Italiano lui mancherà di sicuro, specie se gioca, da Dio, come ha giocato ...

Pereyra, addio al Fantacalcio: visite mediche col Besiktas Fantacalcio ®

I turchi sono in pole per l’ingaggio del “Tucu” a parametro zero, che però continua a sognare di giocare la Champions e tiene ancora in considerazione la ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità.