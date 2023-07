Perché non mostro mai la faccia di mio figlio Aurora Ramazzotti | rivelazione choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023)ha dialogato con i suoi follower su Instagram e ha rivelato alcuni dettagli inediti sulCesare e sulla sua maternità. "Ho fatto un parto cesareo, mi sentivo in colpa", ha confessato la figlia di Erose Michelle Hunziker: "Desideravo molto un parto naturale e la mia propensione ottimista (e i miei tanti pianeti in capricorno) hanno fatto sì che rimanessi convinta fino alla fine che ci sarei riuscita. Quando dico non programmate niente intendo questo,le cose possono cambiare da un secondo all'altro. Alla fine, Cesare è nato con un taglio cesareo e in 20 minuti era sul mio petto, morbido, assonnato e bellissimo". Ma, aggiunge, "ci ho messo qualche settimana a superare l'amarezza di non essere riuscita a partorirlo naturalmente. ...