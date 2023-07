Perché Argentina e Brasile rallentano l’accordo tra Mercosur e Ue

Leggi su linkiesta

(Di sabato 15 luglio 2023) Il 17 e il 18 luglio si terrà a Bruxelles il terzo vertice UE-CELAC, l’appuntamento che riunisce i leader europei e quelli della comunità degli Stati latino-americani e caraibici. L’incontro, il primo dopo otto anni, cade in un momento in cui l’Unione europea sta provando a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella regione. Risale a circa un mese fa il tour sudamericano della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per presentare la nuova strategia europea Global Gateway, un piano di investimenti in infrastrutture, digitale, clima, energia, salute e istruzione che coinvolgerà i Paesi del centro e Sud America e che sarà oggetto degli incontri di questa settimana. Sullo sfondo, ovviamente, rimane sempre il trattato di libero scambio UE-sul quale i quattro Paesi del blocco (, Paraguay e ...