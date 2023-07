Perché alla Wagner i conti non tornano

Leggi su panorama

(Di sabato 15 luglio 2023) La compagnia di mercenari ha gravissimi problemi di liquidità a causa delle sanzioniRussia. Pur essendo ricca, i suoi traffici sono messi a rischio soprattutto per la difficoltà di poter operare in dollari. E prima del colpo di mano di Yevgeny Prigozhin, aveva già provato a uscire dall’angolo con una strana triangolazione monetaria… Stavolta lo chef di Putin ha sbagliato menù. La testa dello Zar su un piatto d’argento è un pasto che nemmeno laè in grado di apparecchiare. E così Yevgeny Prigozhin, il Nibelungo che da semplice cuoco è diventato il capo assoluto di una compagnia di mercenari che con i circa suoi 50 mila mercenari si districa come uno Stato-ombra all’interno della Russia, è stato costretto a trovare rifugio a Minsk per sfuggirevendetta del Cremlino. Sotto l’ala del presidente bielorusso Aljaksandr ...