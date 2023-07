Per Sinner il match con Djokovic è stata un’esperienza demoralizzante Telegraph

(Di sabato 15 luglio 2023) La sconfitta di. Ne scrive, en passant, ilin un articolo dedicato a. Sulla carta,, che aveva vinto due set contro il serbo lo scorso anno a Wimbledon, sembrava rappresentare una minaccia concreta per la supremazia di. Eppure è stato spazzato via dal signore dell’erba che ha trovato ogni linea, ogni angolo. Èper un ragazzo di 20 anni alimentato dall’impavidità della gioventù. Repubblica stamattina si è soffermata sulle tante occasioni sprecate dall’italiano. Il rimpianto, dunque, c’è. Perchéha capito di essere lì, a un niente dal traguardo. «Ho visto i numeri: Nole ha fatto dieci punti più di me. Se ne avessi fatti cinque io come sarebbe finita?». ...

Pensi a tutto il lavoro che hai fattoarrivare qui. C'è sempre qualche rimpianto quando perdi una partita, ma sono più gli aspetti positivi che quelli negativi" , ha raccontatoai ...Mentre Jannik torna ad allenarsiil futuro, quando lui, Alcaraz e Rune saranno i Big Three, con ... Intanto ci ha regalato Jannik, la sua prima semifinale Slam e, speriamo, il ritorno di ...... nel secondo gioco lato destro assai deficitarioil classe 2001 altoatesino e prima palla break tramutata in realtà dal balcanico.ha gettato poi alle ortiche un'altra possibilità nel ...

Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv Canale esatto per la semifiale di Wimbledon: programma, orario, streaming OA Sport

Il rimpianto c’è: per le sei palle break non sfruttate, per i due set-point falliti, per il doppio fallo nel tie-break del terzo set mentre conduceva 3-1 Sinner ha perso in tre set da Djokovic a Wimbl ...Novak Djokovic, dopo la vittoriosa semifinale con Sinner per 6-3 6-4 7-6, parla dell’importanza di giocare al meglio nei punti chiave del match e delle sue ambizioni. Inoltre, si dice ammirato dai ...