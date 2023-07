“Per 8 anni non hanno capito che avevo la malattia di Lyme Adesso ho 34 anni e il mio corpo si sta spegnendo” | lo sfogo dell’ex miss costretta a letto per le errate diagnosi

(Di sabato 15 luglio 2023) La zecca. Un aracnide tanto piccolo quanto insidioso. Basta un suo morso per contrarre malattie potenzialmente mortali. Così è stato per la 34enne Kirstie Haysman,ex reginetta di bellezza: nel 2015 ha contratto, proprio da una zecca infetta, ladi, patologia che ha stravolto la sua vita. È stata lei stessa a raccontare la sua storia lanciando un appello disperato per sensibilizzare su questa. La donna all’epoca era stata da poco incoronataHerfordshire (contea dell’Inghilterra orientale) quando ha iniziato a provare dolore alle articolazioni e un senso di affaticamento. Visitata da un reumatologo, le era stato diagnosticato un disturbo del tessuto connettivo e le era stata prescritta un’alta dose di steroidi. Tuttavia, la terapia non funzionava e le sue condizioni di salute continuavano a ...

Glipassati in Rai l'hanno fatta conoscere al pubblico italiano che è rimasto sorpreso quando ... L'ad di Mediaset avrebbe condotto la trattativa in prima personaassicurarsi la conduttrice di ...Una mamma di 39è riuscita a intrufolarsi di nascosto in un resort di lusso insieme a tutta la famiglia . 'Cibo ... devo lasciare il mio fidanzato, lo facciola mia salute' Ibiza, 'attivisti ...... eseguendo "la prima volta un intervento chirurgico mini - invasivo con l'utilizzo del robot" . In sala operatoria una paziente torinese di 39, "affetta da un tumore di 13 centimetri che ...

"Abusi sessuali per anni" su una bambina. Settantenne accusato ... LA NAZIONE

Un ragazzino di 15 anni è rimasto folgorato nella notte ... e di essere scappati nella stazione per questo motivo. A quel punto il 15enne sarebbe prima salito su un treno merci, poi avrebbe toccato ...Porte girevoli e cambiamenti importanti. Non solo Onana, che ormai è del Manchester United per una cifra che alcuni anni fa sarebbe stata considerata folle per un portiere ...