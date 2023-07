Pedro Sanchez | “Mondiale 2030 Spagna-Portogallo-Marocco idea vicina a realtà”

(Di sabato 15 luglio 2023) Il premier spagnolo, intervistato da Marca, ha parlato anche della candidatura congiunta per ildi. “Si tratta di un’che oggi èa diventare– afferma– Questo governo può celebrare eventi di livello internazionale, lo sport è proiezione internazionale e quindi è economia, sviluppo e beneficio per il Paese nel suo insieme. Come spagnoli siamo ambasciatori in tanti sport, penso a Nadal e Alcaraz nel tennis e Alonso nella Formula 1 oltre ovviamente ai calciatori della nazionale che militano in Real Madrid e Barcellona. Siamo riconosciuti e ammirati anche per questo, oltre al nostro impegno per la transizione ecologica e ...

This year, the government led by socialistSánchez stood out for the introduction of a 'transgender law,' one of the first gender self - determination bills in Europe and one of the most ...Il PSOE, o meglioSánchez, intasca i risultati del Governo di coalizione progressista: la tenuta economica con la riforma del lavoro che ha colpito la precarietà, la difesa di sanità e scuola ...Lula ha assicurato la propria presenza al premier spagnoloSanchéz (che guida il Consiglio dell'Unione europea) e a Bruxelles potrebbe presentare la controproposta alla lettera ricevuta dall'UE ...

Elezioni Spagna, acceso dibattito tv Sanchez-Feijoo: scambio di accuse sulle alleanze Sky Tg24

Secondo due sondaggi d’opinione pubblicati oggi, il Partito Popolare (PP), partito di opposizione, è in vantaggio sui socialisti (PSOE) del primo ministro Pedro Sanchez, ma non è ancora in grado di ot ...Quattro le priorità: reindustrializzare l’Ue e assicurarne l’autonomia strategica, avanzare nella transizione verde, promuovere maggiore giustizia economica e sociale, rafforzare l’unità dell’Ue ...