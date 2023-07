Paura in Formula E |  l' incidente di Bird scuote Roma

(Di sabato 15 luglio 2023) L’auto di Sam, finita in testacoda contro un muro, viene centrata in pieno da altre monoposto. Scossi gli spettatori dellaE a. Fortunatamente piloti tutti illesi

Hughes Neom McLarenE Roma, al sabato un E - Prix tra spettacolo eMitch Evans vince all'Eur per la terza volta consecutiva: il pilota della Jaguar è il primo nella storia dell'ePrix ...E: lo spettacolare incidente di Bird, Buemi e Mortara. Tantatra le strade della Capitale a causa dell'incidente avvenuto dopo solo nove giri e che ha portato l'immediata bandiera rossa ...Agag: "L'Italia fa oarte del DNA dellaE" Il primo via, la Safety Car e l'incidente del ... Anzitutto è importante che tutti stiano bene, è stato un momento davvero di gran, quello dell'...

