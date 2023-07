Paura a Marano | auto si ribalta dopo terribile scontro

(Di sabato 15 luglio 2023) Un grava incidente si è verificato in queste ore a, comune a nord di Napoli. Una donna di 80 anni a bordo di una Ford Fiesta si ètaaver urtato un’mentre percorreva il tratto di strada tra via Padreterno e via San Rocco.siL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ieri in tarda serata i carabinieri della compagnia disono intervenuti presso la struttura di accoglienza Villa Ionia, a Calvizzano , per un uomo ferito. Si tratta di un 25enne di origini egiziane colpito al braccio con un coltello. Sarebbe ...... trattorie, wine bar, osterie e gastronomie da Lignano a. E sono 58 validissimi motivi in ...La guida sui migliori ristoranti del Friuli festeggia 20 anni con un'edizione specialein ...... perché anche lei è di Prata Principato Ultra, a non avere. 'Manzo era una persona conosciuta ... presidente dell'associazione Penelope, accompagnato dalla criminologa Gabriella. 'L'...

Paura a Marano: operaio folgorato da alcuni cavi elettrici mentre ... Il Meridiano News

Auto urta un'altra vettura e si ribalta: paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 luglio, a Marano di Napoli ...Paura questa mattina su un autobus dell'Anm a Marano di Napoli dove un controllore è stato accoltellato per aver chiesto il biglietto ...