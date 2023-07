Patrizia Rinaldi entra nello staff tecnico del Salerno Basket ’92

Leggi su anteprima24

a far parte della famiglia Sirio'92. La giovanissima allenatrice sarà assistente di coach Njegos Visnjic in prima squadra, guiderà in prima persona uno dei gruppi giovanili e soprattutto si occuperà anche della preparazione atletica delle giocatrici granata. Pugliese, trent'anni, è una fresca ex giocatrice: la sua esperienza più significativa a Corato, dove ha militato per dieci anni fino al 2020 e ha contemporaneamente cominciato anche ad allenare le giovani. Istruttore giovanile nazionale Fip e preparatore fisico di base,è laureata in scienze motorie e ha diploma in osteopatia. "Ho smesso da poco di giocare ma ho allenato tanto nei settori giovanili. Fino all'anno scorso ho lavorato per la Nuova Matteotti ...