Parte un colpo di pistola | bambino di 18 mesi colpito all' addome Cosa è successo?

(Di sabato 15 luglio 2023) A Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, undi 18è rimasto gravemente ferito a causa di undi. Èieri sera, venerdì 14 luglio: il piccolo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono con una ferita d'arma da fuoco all'. Secondo...

undi pistola al nonno, bambino di 18 mesi ferito gravemente a Napoli Bimbo ferito grave da undi pistola nel Napoletano. Il fatto è accaduto venerdì sera. Il piccolo, 18 mesi appena,...Ilsarebbe partito accidentalmente da una pistola Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta dal nonno. Il bimbo di 18 mesi è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le condizioni ...... con la priorità per la Serie A , dove ci sono stati sondaggi prima dadel Milan e poi dell'Inter . OFFERTA BESIKTAS - I due club milanesi, per il momento, non hanno però affondato ile ...

Napoli, al nonno parte un colpo di pistola: grave bimbo di 18 mesi TGCOM

Un bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola nel Napoletano. Il fatto è accaduto Ieri sera. Il piccolo è arrivato al pronto… Leggi ...Secondo una prima ricostruzione, il colpo sarebbe partito accidentalmente da una Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta dal nonno, nell'abitazione di famiglia a Pomigliano d'Arco (Napoli). Il piccol ...